الصحة العالمية: التطعيم بالنقاط مازال تحت الدراسة والأبحاث (فيديو)

قالت الدكتورة نادية المزروعي، عضو اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة أكدت أن التطعيم بالنقاط ليس استراتيجية فعالة لمكافحة كورونا، مشيرة إلى أن وجود التطعيم بالنقاط مازال تحت الدراسات والبحوث، وحال اثبت لقاح شركة فايزر بالنقاط فاعليته سيتم اعتماده من قبل المنظمة.





وأضافت "نادية المزروعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن اللقاحات الموجودة حاليًا حتى الآن أثبتت فاعليتها في تقليل أعراض الإصابة حال الإصابة بالفيروس.



