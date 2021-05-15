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جمارك السويس تفرج عن 807 سيارة بقيمة 165 مليون جنيها خلال ابريل

السبت 15/مايو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس بالتنسيق مع المركز اللوجيستي خلال شهر إبريل 2021 عن 418 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى، وعن 360 سیارة إفراجا بنظام الإعفاءات لذوى الإعاقة والموقوفات بقیمة إجمالية 143مليون و 520 ألف و147 جنية.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 33 مليون و717 ألف و907 جنيها فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها حوالى 16 مليون و638 ألف و730 جنيها بإجمالى إيرادات قدرها 50 مليون و 356 ألف و637 جنيها

وخلال شهر ابريل2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 29 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 22مليون و478 ألف و303 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 849 ألف و 292 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 3 مليون و545 ألف و863جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 224 ألف و 782 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 مليون و 619 ألف و 937 جنيها .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر ابريل 2021 عن 807 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 165 مليون و 998 ألف و 450 جنيها ، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 56 مليون و 976 ألف 574 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ابريل الماضى 56 سيارة كما تم إعادة تصدير 65 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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