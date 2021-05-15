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انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)

السبت 15/مايو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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انتشلت رجال الإنقاذ النهري، بمركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، صباح اليوم السبت، جثة نادي عماد وشهرته حماده القسيس، والذي غرق هو وابنته، الأسبوع الماضي في المجرى المائي لنهر النيل بمركز ملوي، وذلك بعدما سقطت الطفلة من فوق الكوبري فقفز الوالد خلفها في محاولة لإنقاذها رغم أنه لا يجيد السباحة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بمرسي بني حسن الشروق من العثور على جثة نادي عماد وشهرته حماده القسيس وتم التحفظ على الجثة في مستشفى أبو قرقاص العام، لحين الانتهاء من إجراءات تسليم الجثمان لأهليته.

جدير بالذكر، تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق كل من: نادي عماد، 35 عاما، وطفلته جوليا 3 سنوات، داخل المجري المائي لنهر النيل.

تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لتباشر البحث عن جثة الشاب وابنته، التي جرفهما التيار، بعد الغرق، وتجري إدارة البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبد السلام من جهودها للتحري وجمع المعلومات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صورا للغريق وابنته، اللذان غرقا في يوم داخل النهر النيل، وأكد بعض الأهالي إنه خلال نادي عماد مع أسرته أعلى كوبري النيل في ملوي، سقطت طفلته جوليا داخل نهر النيل، فحاول الأب إنقاذها فقفز خلفها؛ ما أدى إلى مصرعهما غرقا، رغم أنه لا يجيد السباحة، وقد قفز خلف طفلته عقب مشاهدته لها وهي تغرق، بعد أن سقطت من إحدى فتحات الكوبري.
انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)
انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)
انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)
انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)
انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)
انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)
انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)
انتشال جثمان الأب الغارق في مياه النيل بملوي (صور)

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