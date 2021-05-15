عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، خلال بيان صحفي، أن فاعلية اللقاح المضاد لفيروس كورونا تتخطى الـ 86% وتحمى من الدخول في مضاعفات حرجة بنسبة 100%، فيما دعا البيان المواطنين وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، إلى تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الصحة لحجز اللقاح، والحصول علي اللقاح في أقرب وقت، مؤكدًا على أن اللقاح آمن وفعال.



ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن هناك إقبال كبير علي تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، خاصة بعد افتتاح عدد من المراكز الجديدة لتلقي اللقاح من داخل مستشفيات ومراكز هيئة الرعايه الصحية، وذلك خلال اليوم الأول من تخصيص هذه المراكز الأربعة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.



ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه خلال اليوم الأول من تخصيص المنشآت الطبية التابعة لفرع الهيئة بالأقصر تم تطعيم ٩١ مواطن بلقاح كورونا، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير لعدد من الأجانب والمقيمين علي أرض محافظة الأقصر من مختلف الجنسيات ممن تقدموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، وبالفعل حصلوا على لقاح فيروس كورونا داخل المنشآت الطبية الأربع اللذين خصصتهم الهيئة بمحافظة الأقصر لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.