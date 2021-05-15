عاجل.. "الأطباء" تفتح أبواب التبرع لدعم الجرحى الفلسطينيين

أعلنت نقابة الأطباء، عن فتح باب التبرعات من جميع المواطنين في كل المحافظات دعمًا للشعب الفلسطيني.





وذلك من خلال لجنة مصر العطاء، معلنه طرق التبرع، والتي جاءت كالتالي:

- مندوب يصل للبيت للحصول علي التبرع

- أو عن طريق حساباتنا:

500555 بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة والبركة

حساب رقم 122148751 بنك مصر

حساب رقم 1261363 بنك فيصل

وللاستفسار يرجي الاتصال علي:

01155267979

01155264646

01093088992

01275643892

- الاستفسار في مواعيد العمل الرسمية من ١٠ صباحا الى ٤ مساء، والواتساب طوال اليوم

للتواصل مباشرة على الواتساب

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وتتابع نقابة أطباء مصر بمزيد من الاهتمام والقلق تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية.





وتندد النقابة باعتداءات إسرائيل الإجرامية والغاشمة على الشعب الفلسطيني باستهداف سكان غزة بالغارات التي تتوالى لليوم الخامس على التوالي حتى أرتفع عدد الشهداء لأكثر من ١٠٠ شهيد من بينهم أطفال وسيدات بخلاف المصابين الذين تخطوا ال٨٣٠ مصاب.





وتدعو نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولي للتصدي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقى من أرضه وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية.





ومن جانبها ترحب النقابة بفتح معبر رفح وتعلن عن كامل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكافة المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة المساعدات المادية والطبية.

وفتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينيين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة، كل الدعم والتأييد لشعب فلسطين الشقيق.