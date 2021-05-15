Advertisements

عاجل.. "الأطباء" تفتح أبواب التبرع لدعم الجرحى الفلسطينيين

السبت 15/مايو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت نقابة الأطباء، عن فتح باب التبرعات من جميع المواطنين في كل المحافظات دعمًا للشعب الفلسطيني.

وذلك من خلال لجنة مصر العطاء، معلنه طرق التبرع، والتي جاءت كالتالي:
- مندوب يصل للبيت للحصول علي التبرع
- أو عن طريق حساباتنا:
500555 بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة والبركة
حساب رقم 122148751 بنك مصر
حساب رقم 1261363 بنك فيصل
وللاستفسار يرجي الاتصال علي:
01155267979
01155264646
01093088992
01275643892
- الاستفسار في مواعيد العمل الرسمية من ١٠ صباحا الى ٤ مساء، والواتساب طوال اليوم
للتواصل مباشرة على الواتساب
https:api.whatsapp.comsend?phone=201155267979
Chat on WhatsApp with +20 1155267979


وتتابع نقابة أطباء مصر بمزيد من الاهتمام والقلق تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وتندد النقابة باعتداءات إسرائيل الإجرامية والغاشمة على الشعب الفلسطيني باستهداف سكان غزة بالغارات التي تتوالى لليوم الخامس على التوالي حتى أرتفع عدد الشهداء لأكثر من ١٠٠ شهيد من بينهم أطفال وسيدات بخلاف المصابين الذين تخطوا ال٨٣٠ مصاب.

وتدعو نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولي للتصدي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقى من أرضه وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية.

ومن جانبها ترحب النقابة بفتح معبر رفح وتعلن عن كامل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكافة المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة المساعدات المادية والطبية.
وفتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينيين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة، كل الدعم والتأييد لشعب فلسطين الشقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين بوابة الفجر الفجر التبرع بالدم

أخبار تهمك

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

بوفون يقترب من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 19 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 10 ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

01:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق