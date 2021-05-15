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التنمية المحلية: مبادرة "مشروعك" ساهمت في توفير مليون و300 ألف فرصة عمل (فيديو)

السبت 15/مايو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن المشروع القومي "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2021 في تنفيذ 2484 مشروعًا بقروض تجاوزت 547 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، لافتًا إلى أن المشروع منذ انطلاقه في الربع الثاني من 2015، يقوم من خلال 260 مقر على مستوى المحافظات بخدمة المشروعات الصغير ومتناهية الصغر بالشراكة مع 6 ينوك مصرية لتمويل أنشطة مختلفة سواء نشاط زراعي أو صناعي أو حيواني أو تجاري أو خدمي أو حتى المهن الحرة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن برنامج مشروعك تطور منذ عام 2018 بما يعادل 289%، وساهم حتى الآن بـ 18.7 مليار جنيه لتمويل مشروعات حقيقة على الأرض تتجاوز 170 ألف و262 مشروع بما يحقق مليون و300 ألف فرصة عمل حقيقية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة يقوم بتوفير دورات تدريبية للعاملين ببرنامج "مشروعك"، منوهًا بأن الحصول على قروض مشروعك يكون بالتقدم مباشرة للفروع المتواجدة بالمحافظات المصرية والمركز الرئيسي بوزارة التنمية المحلية، منوهًا بأن المرحلة القادمة تستهدف المشروعات التكنولوجية والمشروعات ذات القيمة المضافة العالية والصناعات المغذية لصناعات رئيسية.

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