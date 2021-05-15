رئيس "مياه القناة": استمرار الطوارئ وإصلاح الأعطال المفاجئة ثالث أيام عيد الفطر

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن إصلاح عددًا من الأعطال والكسور المفاجئة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع استمرار حالة الطوارئ، العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة.





وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من جميع اعمال الصيانة المطلوبة لخطوط طرد محطة صرف صحي مدينة المستقبل فجر اليوم وتم ضخ المياه للمواطنين، وإصلاح عطل مفاجئة في خط المياه الرئيسي 300 مم المغذي لمدينة القنطرة شرق، برئاسة محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة، والمهندس نبيل عازر نائب مدير المنطقة، كما تم تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي بقرية التقدم برئاسة هشام الكتاتني رئيس شبكات الصرف الصحي، وإشراف المهندس محمد بهاء مدير منطقة القنطرة شرق.





كما تم إصلاح عطل مفاجئ في خط ضغط المياه الخاص بمنظومة الكلور بقطر 6 بوصة بمحطة مياه الكيلو 19، وإصلاح انفجار وتسريب مياه بعداية حديد قر 10 بوصة اعلي كوبري أبو خليفة، بالإضافة الي تشحيم وتغير واير لمنظومة اتزان وعوامة الخزان العلزي لمحطة القنطرة، برئاسة المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، كما تم إصلاح عطل في خط مياه قرية فنارة بقطر 6 بوصة برئاسة عادل العمدة رئيس منطقة فايد، وتم اصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة بقرية السلام تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين.





وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مضيفا علي المتابعة المستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق غرفة طوارئ، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار منع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.



