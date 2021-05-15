Advertisements

الأردن: الفعاليّات الشعبية تعبر عن موقفنا تجاه القضية الفلسطينية

السبت 15/مايو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أكد مازن الفراية وزير الداخليّة الأردني، أنّ الفعاليّات التضامنيّة الشعبيّة "التي أقيمت نصرةً للأشقّاء الفلسطينيين كانت في مجملها مثالاً يحتذى في التعبير عن الموقف الأردني الثابت والراسخ تجاه القضيّة الفلسطينيّة".

وأشار الفرّاية، اليوم السبت، إلى أنّ "هذه الفعاليّات عبّرت عن الدعم الشعبي للموقف الرسمي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، لدعم القضيّة الفلسطينيّة ورفض الاعتداءات والانتهاكات والممارسات غير المشروعة التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس".

ولفت الوزير إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة، حرصت خلال الفعاليّات على حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، انطلاقاً من واجبها"، مشيداً بوعي الغالبيّة العظمى من المواطنين المشاركين في الفعاليّات وتعاونهم العالي مع الأجهزة الأمنيّة.

كما نوّه الفرّاية، إلى قيام قلّة قليلة من المشاركين بفعاليات يوم أمس "بالتعدّي على الملكيّات الخاصّة لمواطنين، وقد تمّ التعامل مع هذه الحالات بأقصى درجات ضبط النفس"، مؤكّداً "ضرورة التحلّي بروح المسؤوليّة من قبل الجميع وعدم الاقتراب من المواقع الحدودية حفاظا على سلامتهم".

واحتشد عدد كبير من الأردنيين أمس الجمعة في منطقة الكرامة قرب الحدود الأردنية-الفلسطينية للتعبير عن تأييدهم للشعب الفلسطيني.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

أخبار تهمك

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 13 ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 10 ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعة

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بوفون يقترب من برشلونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

01:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق