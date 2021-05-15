وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات لإزالة جميع أشكال التعديات خلال العيد

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





خلال ذلك ترصد غرفة العمليات بالمديرية بقيادة المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية على مدار 24 ساعة أي تعديات أو مخالفات، وتعمل على مراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية أعمال البناء المخالف، ورصدها، بإشراف جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة.





وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الإجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الفطر المبارك ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.





خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة 2حاله تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية الأولى في ابهيت الحجر التابعة للوحدة المحلية بترسا علي مساحه قيراط الثانية على مساحه قيراط بزمام كفر فزارة التابعة للوحدة المحلية بترسا.





وجاء ذلك بحضور المهندس أبو زيد البطن رئيس الوحدة والدكتور إبراهيم نائب رئيس مجلس مدينة سنورس والاستاذ أشرف نائب رئيس المدينة والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر ومحمود الشيخ رئيس قسم التنظيم وحماية الأراضي والأستاذ فتحي صلاح مدير الجمعية الزراعيه بناحيه ابهيت الحجر والاستاذ ممدوح فايد مدير الجمعية الزراعية بناحية كفر فزارة بالتعاون مع قوات الشرطة بمركز سنورس وكيل المأمور ونائب المأمور ورئيس المباحث.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية سيلا على مساحة قيراطين بحوض الملاعب بحضور المهندس سيد احمد رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والأستاذ محمد ابو القاسم رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية سيلا والمهندس عبدالغفار سكرتير الوحدة والمهندس حسين عبد الحميد الجمعية الزراعية بناحية قرية سيلا والمهندس سمير بدر القسم الهندسي بالوحدة المحلية





وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ ازاله حاله تعدى بناحيه جمعية نواره تابع مركز اطسا بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والأستاذ محمد ربيع رئيس الوحده المحليه بمنيا الحيط والاستاذ حمدي محمد مدير الجمعية.



