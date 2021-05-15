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تعافي حالتين كورونا عقب إصابتهما بالتهاب رئوي حاد بمستشفى المبرة بورسعيد
السبت 15/مايو/2021 - 02:13 م
شيماء الريس
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خرجت حالتان تعافيتا من كورونا من مستشفى المبرة في بورسعيد، اليوم السبت، وذلك بعد تلقيهم العلاج المناسب بالمستشفى، وكانتا قد تدهور حالتهما وتعانيان من التهاب رئوي حاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكانت الحالتان تحت جهاز التنفس الصناعي لتدهور حالتهما الشديد، وبعد تلقي العلاج المكثف والرعاية الطبية بمستشفى المبرة وصلت نسبة الأكسجين لديهم لمائة في المائة.
وتوصلت "الفجر"، إلى أن الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر "٦٧ عاما" ويعاني من أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم، أما الحالة الثانية لمريض عمره "٣٨ عاما" ويعاني من مرض السكري، وفور دخولهم المستشفى تم حجز الحالتين بالعناية المركزة بالمستشفى.
وتم التعامل الفوري مع الحالتين وهم الآن بحالة جيدة وتعافوا من الفيروس نهائيًا.
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