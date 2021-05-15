Advertisements

عاجل.. ارتفاع الشهداء الفلسطينيين لـ139 شخصا بينهم 39 طفلا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

السبت 15/مايو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
Advertisements


قال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن عدد القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إن الطيران الإسرائيلي دمر مسجدا. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يتحرى صحة هذا الخبر.

ومع عدم وجود علامة على انتهاء القتال امتدت الخسائر إلى أماكن أبعد مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 قتيلا في الضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 130 شخصا لقوا حتفهم في غزة منذ يوم الاثنين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب اكثر من 900 آخرين.

هذا وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس، كما جددت الزوراق إطلاق قذائفها تجاه الشواطئ.

وفي سياق متصل، ذكرت شركة الكهرباء في قطاع غزة، أنه نتيجة للقصف الذي طال مناطق واسعة في القطاع، تعطلت ثمان خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر، من أصل عشرة خطوط، وتبلغ قدرة الخطوط المتعطلة (100) ميغاوات، وسط تحذيرات من انهيار القطاعات الحيوية نتيجة النقص الحاد في الطاقة، مع دعوة جميع الأطراف للتدخل العاجل لوقف تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

أخبار تهمك

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 13 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

بوفون يقترب من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

01:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق