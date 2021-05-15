عاجل.. ارتفاع الشهداء الفلسطينيين لـ139 شخصا بينهم 39 طفلا منذ بدء العدوان الإسرائيلي









قال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن عدد القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.





وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.





بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إن الطيران الإسرائيلي دمر مسجدا. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يتحرى صحة هذا الخبر.





ومع عدم وجود علامة على انتهاء القتال امتدت الخسائر إلى أماكن أبعد مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 قتيلا في الضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية.





وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 130 شخصا لقوا حتفهم في غزة منذ يوم الاثنين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب اكثر من 900 آخرين.





هذا وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.





كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس، كما جددت الزوراق إطلاق قذائفها تجاه الشواطئ.



