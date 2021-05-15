الكنيسة الأسقفية تكشف الوضع القانونى لها من الطائفة الإنجيلية

أصدرت الكنيسة الأسقفية بمصر قبل قليل بيانا رسميا يكشف فيه الوضع القانونى للكنيسة الأسقفية بمصر ونص البيان على الآتى:





ردا على تساؤلات صدرت مؤخرا عن الوضع القانونى للكنيسة الأسقفية بمصر رأينا أن نوضح أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا وباتا رقم ٩٦٢ ٢٧ ق ع عام ١٩٨٦ وهذا الحكم له حجيته لأنه يسبق باقى الأحكام وينص الحكم على أنه لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءا من الطائفة الإنجيلية لتعارض ذلك مع الأمر العالى الصادر عام ١٩٠٢ بإنشاء الطائفة الإنجيلية.





ولقد سبق أن أصدرت هيئة قضايا الدولة عام ١٩٩١ تقريرا عن الكنيسة الأسقفية إنها ليست ضمن المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية وذلك في الطعن رقم ٢٩٦٥ ٢٩٦٦ لسنة ٣٢ ق ع.



