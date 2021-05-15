السياحة: ازدياد محسوب في الحركة ولا يوجد نسب إصابة بكورونا (فيديو)

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، إنه منذ بداية جائحة كورونا، وعقب الإعلان عن استعادة حركة السياحة الدولية مرة أخرى بداية يوليو الماضي، اتخذت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع أجهزة الدولة اجراءات مشددة لضمان عودة السياحة الآمنة للبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم؛ باعتبارها ممرات خضراء للسياحة لكون نسبة تفشي الوباء بها تكاد تكون منعدمة.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه تم تأهيل وتدريب العاملين بها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الواجبة وتم استعادة حركة السياحة في هدوء وسلام.



