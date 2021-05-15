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السياحة: ازدياد محسوب في الحركة ولا يوجد نسب إصابة بكورونا (فيديو)
السبت 15/مايو/2021 - 02:23 م
رقية جمال
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قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، إنه منذ بداية جائحة كورونا، وعقب الإعلان عن استعادة حركة السياحة الدولية مرة أخرى بداية يوليو الماضي، اتخذت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع أجهزة الدولة اجراءات مشددة لضمان عودة السياحة الآمنة للبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم؛ باعتبارها ممرات خضراء للسياحة لكون نسبة تفشي الوباء بها تكاد تكون منعدمة.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه تم تأهيل وتدريب العاملين بها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الواجبة وتم استعادة حركة السياحة في هدوء وسلام.
وتابعت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه منذ بداية الفتح وحتى الآن هناك ازدياد محسوب في حركة السياحة، ولا يوجد نسب إصابة بكورونا والأمور مستقرة تمامًا حتى الآن، منوهة بان الفترة الماضية شهدت تكثيف في عمليات الكشف الأثري والافتتاحات الأثرية والمتاحف، وكان هذا مقصودا لوجود مصر على الخريطة الدولية بشكل مكثف، حتى بكون الجميع متشوق لزيارة مصر عند عودة السياحة، وهو ما حدث بالفعل، لافتة إلى أن موكب المومياوات الملكية أحدث انتعاشه كبيرة في محركات البحث عن مصر خلال هذه الفترة وهناك رغبة شديدة في زيارة مصر لرؤية ما تم من انجازات وزيارة المتحف القومي للحضارة.
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