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بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد

السبت 15/مايو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن قطار التطوير ورفع الكفاءة وصل إلى محطة مساكن السيدة نفيسة بحي الضواحي والتي تشهد أعمال تطوير شاملة للعقارات والطرق لتتوافق مع المشروعات الحيوية التي زحفت للمنطقة وغيرت صورتها تماما من منطقة عشوائية وساحات لتجميع المخلفات الي اكبر وأحدث ميناء بري وملحق به حديقة ومنطقة خضراء علي احدث طراز من الحدائق المطورة فكان لزاما أن تمتد أعمال التطوير الي منطقة السيدة نفيسة المجاورة لهذه المشروعات الحيوية

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المرافق بمساكن السيدة نفيسة ودهان واجهات العمارات بشكل حضاري وإعادة رصف الشوارع الداخلية لها بعد تأهيلها وإنشاء مناطق خضراء وسط المنازل والشوارع وركزت الجهود علي تغيير الإنسان قبل البنيان من خلال اللقاءات التي نظمتها مجموعات مشكاه نور وغيرها مع سكان المنطقة كما حادث من قبل في مساكن اللبانة في تغيير السلوكيات والحفاظ على ما تم من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتشكيل اتحاد شاغلين بكل عمارة يكون علي راس كل اتحاد مأمور لكل عمارة للإشراف علي أعمال الصيانة المطلوبة.

وقال المحافظ إن الصورة الحضارية ستكتمل داخل حي الضواحي في منطقة مساكن السيدة نفيسة وما يجاورها من مشروعات حيوية بعد افتتاح الميناء البري وما يتم حاليا من أعمال تطوير وتغيير الشكل تماما في قطاع كوبري الحي الإماراتي لتكون واجهه حضارية لمدخل بورسعيد الجنوبي الغربي الرابط بين ميناء بورسعيد البري ومحور ٣٠ يونيو والمنفذ الجمركي الجديد علي المحور لما يواكب الشكل والمخطط العام التي نفذته المحافظة لتطوير وتجميل المداخل الخاصة بالمدينة علي الطرق السريعة في غرب وجنوب بورسعيد حول منفذي الرسوة والنصر والجميل.
بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد
بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد
بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد
بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد
بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد
بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد
بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد
بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد

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