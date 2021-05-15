بالصور.. أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن قطار التطوير ورفع الكفاءة وصل إلى محطة مساكن السيدة نفيسة بحي الضواحي والتي تشهد أعمال تطوير شاملة للعقارات والطرق لتتوافق مع المشروعات الحيوية التي زحفت للمنطقة وغيرت صورتها تماما من منطقة عشوائية وساحات لتجميع المخلفات الي اكبر وأحدث ميناء بري وملحق به حديقة ومنطقة خضراء علي احدث طراز من الحدائق المطورة فكان لزاما أن تمتد أعمال التطوير الي منطقة السيدة نفيسة المجاورة لهذه المشروعات الحيوية





وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المرافق بمساكن السيدة نفيسة ودهان واجهات العمارات بشكل حضاري وإعادة رصف الشوارع الداخلية لها بعد تأهيلها وإنشاء مناطق خضراء وسط المنازل والشوارع وركزت الجهود علي تغيير الإنسان قبل البنيان من خلال اللقاءات التي نظمتها مجموعات مشكاه نور وغيرها مع سكان المنطقة كما حادث من قبل في مساكن اللبانة في تغيير السلوكيات والحفاظ على ما تم من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتشكيل اتحاد شاغلين بكل عمارة يكون علي راس كل اتحاد مأمور لكل عمارة للإشراف علي أعمال الصيانة المطلوبة.



