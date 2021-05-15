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الصحفيين العرب: العدوان الإسرائيلي تسبب في نزوح 10 الاف فلسطيني من غزة

السبت 15/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قال الاتحاد العام للصحفيين العرب إن الإحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الوحشي والبربرية على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة بدون هوادة الأمر الذي نتج عنه استشهاد 132 شهيد في قطاع غزة وحوالي 15 شهيد في الضفة العربية بينما وصل عدد الجرحى إلى حوالى 900 فرد من الفلسطينيين.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم جدد فيه ادانته بكل قوة الهجمات البربرية التي وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة، أن هذه الهجمات البربرية التي تشنها قوات الاحتلال لم تقتصر على الشهداء من الرجال فقط بل تعدت اعتداءاتها على النساء والأطفال ونتج عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال.

وواصل الاتحاد في بيانه قائلا: إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد ويؤكد ادانته الدامغة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن اعتداءات بربرية لم يسبق لها مثيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل الذي تعرض للهجمات المستمرة من جانب الطيران الإسرائيلي وقوات الاحتلال المجرمة التي ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الدولية والإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الأعمال البربرية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي تسببت في مئات الضحايا والشهداء وكذلك من النساء والأطفال ونزوح أكثر من 10 آلاف فلسطيني من غزة.

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