Advertisements

"رياح محملة بالأتربة".. ننشر تفاصيل حالة الطقس الأحد 16 مايو 2021

السبت 15/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
"رياح محملة بالأتربة".. ننشر تفاصيل حالة الطقس الأحد 16 مايو 2021

نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 16 من مايو لعام 2021 ميلاديا، حيث يسود طقس حار مؤقتا.

وقالت الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد

وأوضحت الأرصاد الجوية أن طقس الاحد يشهد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء .

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية أنه سيكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.


أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 11 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعتين

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

حقيقة مفاوضات الجونة لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ ساعة و 27 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

01:52 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق