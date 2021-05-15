"رياح محملة بالأتربة".. ننشر تفاصيل حالة الطقس الأحد 16 مايو 2021





نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 16 من مايو لعام 2021 ميلاديا، حيث يسود طقس حار مؤقتا.





وقالت الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد





وأوضحت الأرصاد الجوية أن طقس الاحد يشهد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء .





وأعلنت هيئة الارصاد الجوية أنه سيكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.



