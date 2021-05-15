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طريقة عمل لازانيا بالخضار والوايت صوص

السبت 15/مايو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
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في  10 خطوات بسيطة وسهلة نقدم لكم طريقة عمل لازانيا بالخضار والوايت صوص يمكن إعداد اللازانيا من خلال الطريقة التالية لأفراد أسرتك بكل سهولة:

المقادير
- لحشوة الخضار :
الزبدة : ملعقة كبيرة
البصل : 1 حبة (مفروم)
الثوم : فصّان (مهروس)
بازيلاء وجزر : 2 كوب
مرق دجاج : مكعب
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة
بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة
جوزة الطيب : رشّة

- مرق دجاج : ربع كوب
- كريمة الطبخ : ربع كوب
- كريمة الطبخ : 2 كوب
- حليب : نصف كوب (سائل)
- عجينة اللازانيا : باكيت
- الكوسا : 4 حبات (مقطعة ومشوية)
- الباذنجان : 2 حبة (مقطع ومشوي)
- جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)
- بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة (للتزيين)

طريقة التحضير
ذوبي الزبدة بقدر صغير على النار ثم أضيفي البصل والثوم والبازيلاء والجزر وقلبي المكونات.
أضيفي مكعب مرق الدجاج ونكهي بالفلفل الأسود والبهارات المشكلة والبهارات الإيطالية وجوزة الطيب وقلبي المكونات حتى تطرى.
صبي مرق الدجاج وكريمة الطبخ واتركي المكونات لعدة دقائق مع التحريك.
قومي بخلط كريمة الطبخ مع الحليب السائل وصبي منه بقاع صينية الفرن البايركس.
وزعي شرائح من عجينة اللازانيا والكوسا والباذنجان المشوي.
أضيفي خليط حشوة الخضار فوق طبقات الكوسا والباذنجان.
وزعي كوب من جبن الموزاريلا المبشور وشربي من خليط كريمة الطبخ والحليب.
أضيفي طبقة ثانية من عجينة اللازانيا وصبي ما تبقى من كريمة الطبخ.
ضعي طبقة أخيرة من جبن الموزاريلا المبشور على الوجه مع رشة من البهارات الإيطالية.
أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة وحمري الوجه ثم قدميها ساخنة.

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