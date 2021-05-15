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شكري يبحث مع نظيره السعودي جهود مصر لوقف إطلاق النار "فورا" بفلسطين

السبت 15/مايو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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بحث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره السعودي التطورات على الساحة الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

واستعرض وزير الخارجية، آخر الجهود التي تجريها مصر مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

اقرأ أيضًا.. الجامعة العربية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن الحرب العدوانية بفلسطين

حملت جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الحرب العدوانية التي تشهدها كافة الأراضي الفلسطينية
المحتلة.

وطالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي وأعضاء الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين.

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