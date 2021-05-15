شكري يبحث مع نظيره السعودي جهود مصر لوقف إطلاق النار "فورا" بفلسطين

بحث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره السعودي التطورات على الساحة الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





واستعرض وزير الخارجية، آخر الجهود التي تجريها مصر مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.





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حملت جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الحرب العدوانية التي تشهدها كافة الأراضي الفلسطينية

المحتلة.



