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الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

السبت 15/مايو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يتولى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا بعد غد الاثنين لخوض مباراة الإياب أمام نظيره ماميلودي صن داونز.

ويستضيف الأهلي ماميلودي صن داونز في التاسعة من مساء اليوم على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس محمود الخطيب بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي ستطير إلى جنوب إفريقيا بعد غد الاثنين لخوض مباراة الإياب والتي من المقرر لها أن تقام يوم 22 مايو الجاري.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام صن داونز قبل لقاء الإياب الذي سيقام في جنوب إفريقيا.

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