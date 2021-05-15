التموين: الصوامع الجديدة وفرت 4 مليارات جنيه قيمة فاقد القمح (فيديو)

قال كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إنه يتم استلام القمح هذا العام بـ 450 موقع على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه المواقع مجهزة وعلى استعداد تام لراحة المزارعين.





وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه كان هناك إجازة وتوقف لاستلام القمح أول وثاني أيام عيد الفطر، وتم اليوم استئناف العمل، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل من الثامنة صباحًا لاستقبال كافة مشاكل المواقع على مستوى الجمهورية والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه المزارعين والموردين.



