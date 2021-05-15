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النيابة تجري معاينة لواقعة ذبح ربة منزل ونجلتها داخل شقتهما بـ15 مايو

السبت 15/مايو/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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باشرت النيابة العامة التحقيق في جريمة قتل ربة منزل ونجلتها عثر عليهما مقتولين بعدة طعنات داخل شقتهما في منطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وهي عبارة عن شقة سكنية بمنطقة 15 مايو، وتحفظت على الكاميرات التي رصدت لحظة دخول المتهم منفذ الجريمة إلى شقة الضحايا، كما تحفظت على السلاح المستخدم وهو عبارة عن سكين، وبدأت في مناقشة المتهم، ومواجهته بما جاء في كاميرات المراقبة وتتبع خط سيره وخلافاته العائلية مع الضحايا، واعترف بتفاصيل الجريمة المروعة.

بدأت الواقعة بتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15مايو، بلاغًا بالعثور على جثتين لربة منزل ونجلتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال وفحص جثامين الضحايا تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

وتقوم الاجهزة الأمنية بتكثيف التحريات وتم التحفظ علي الجثتين ونقلهم لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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