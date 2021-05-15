تعرفي على اتيكيت إجراء مكالمات الفيديو بكل سهولة

لكي تجرين مكالمات فيديو صحيحة وبدون أي تخطي على الاداب العامة والقواعد والأصول ننشر لكم في السطور التالية اتيكيت إجراء مكالمات الفيديو بكل سهولة:





أثناء المكالمة، لا تسألي الكثير من الأسئلة حول كيفية القيام بأمر ما، أو تضيعي أوقات الآخرين في محاولة تحري الخلل الواقع لديك وإصلاحه من أجلك.





الإضاءة ضروريّة لمكالمات الفيديو؛ كوني قريبة من مصدر الضوء، ولكن من دون أن يسطع الأخير على وجهك مباشرةً.





احرصي على ارتداء اللبس المناسب للمكالمة، فإن كانت الأخيرة مهنيّة، ينبغي ظهورك بصورة لائقة، على الأقلّ من الجهة الأعلى في الجسم.





إذا كنتِ مديرة أو قائدة لفريق ما، قومي بدعوة الأشخاص الذين ستكون لهم مساهمة فعليّة في مكالمة الفيديو، وليس كل أعضاء الفريق، احتراماً لأوقاتهم.



