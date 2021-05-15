عاجل.. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية

أجرى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيًَا مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وأكد وزير الخارجية، حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل الحكومة





اقرأ أيضًا..





حملت جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الحرب العدوانية التي تشهدها كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.



