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عاجل.. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية

السبت 15/مايو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أجرى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيًَا مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد وزير الخارجية، حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل الحكومة

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