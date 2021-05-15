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صلاح بديلًا لمبابي في باريس سان جيرمان

السبت 15/مايو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت تقارير صحافية، يوم الجمعة، أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على خدمات محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ووضعه كهدف رئيسي في حال انتقال لاعبه كيليان مبابي إلى ريال مدريد بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقرير شبكة "ESPN"، فإن نادي العاصمة الفرنسية ينظر إلى النجم المصري كخطة "ب"، في الوقت الذي ينتظر فيه ردا من مبابي حول إذا ما كان سيقبل عرض النادي لتمديد عقده إلى ما بعد 2022، وأن لدى ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قائمة من البدائل المحتملة التي تشمل محمد صلاح.

وأضافت الشبكة الإعلامية: يأمل باريس سان جيرمان أن يكون صلاح منفتحا على فصل جديد بمسيرته، خاصة إذا فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

النجم المصري الذي وقع للنادي الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو قادما من روما صيف 2017، وتطور تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، قال مؤخرا إن ليفربول لم يتواصل معه من أجل تمديد عقده، ومع ذلك، ذكر كلوب في وقت سابق أنه لا يريد أن يرحل أي من الثلاثة في مقدمة فريقه الهجومية، قاصدا صلاح وماني وفيرمينو، هذا الصيف.

وأفادت "ESPN" أن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لسان جيرمان، معجب بصلاح، وأنه من غير المرجح أن يفكر "الريدز" في انتقال اللاعب بملبغ أقل من 80 مليون يورو.

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محمد صلاح باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي الممتاز

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