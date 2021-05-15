Advertisements

25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

السبت 15/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكر بيان صادر عن المنطقة، اليوم السبت، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات الجونة لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ يوم

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

01:52 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق