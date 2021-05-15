25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد





أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.





وذكر بيان صادر عن المنطقة، اليوم السبت، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.





وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.





وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.