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رواد السوشيال يهاجمون حاسم بهجت: يطالب بالإفراج عن إرهابيين ومقتلة

السبت 15/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شديدا على حسام بهجت.

وقال ناشط على تويتر: "حسام بهجت يطالب علنا بالإفراج عن إرهابيين ومخربين وقتلة بالرغم من أن حقيقتهم قد انكشفت، نعلم أن صدمته كانت كبيرة عقب انكشاف حقائق كثيرة للرأي العام عن مخططاتهم، فسارع بالترويج بضرورة إخلاء سبيل هذه العناصر للتغطية على أفعالهم بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم". 

فيما أضاف آخرون: "حسام بهجت أحد أفراد الطابور الخامس الذي يسعى العودة مشاهد عدم الاستقرار للبلاد لكي يتمكن مرة أخرى من إرضاء مموليه بالخارج". 

وتابعوا: "نطالب كافة أجهزة الدولة المعنية بالنظر في أمر حسام بهجت فقد ضقنا ذرعا بأفعاله التي لا يهدف منها سوى تهديد أمن واستقرار مصرنا الحبيبة". 

بينما قالت ناشطة على "فيس بوك": "لا تنسى يا حسام أنه عند انتهاء مصلحة من تتعامل معه بالخارج معك فإنهم سيتركوك ويتخلون عنك لأنك دمية بأيديهم".

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حسام بهجت بوابة الفجر الفجر

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