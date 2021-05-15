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موعد مباراة النصر المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان

السبت 15/مايو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الرائد يوم الخميس المقبل 20 مايو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.


وستعلب مباراة فريق النصر ضد نظيره الرائد يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.


يذكر أن فريق النصر كان قد تمكن من الفوز على العين بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة في مسابقة الدوري السعودي.


ويتواجد فريق النصر حاليا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 42 نقطة من أصل 27 مباراة.

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