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القوات اليمنية تثمن الإسناد المتواصل من قبل تحالف دعم الشرعية

السبت 15/مايو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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ثمن المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن عادل القميري، الدعم والإسناد المتواصل من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاد اللواء القميري في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالجاهزية القتالية العالية وبالمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها مقاتلو الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد اللواء، خلال زيارة تفقدية لمواقع الجيش في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، أن القوات المسلحة اليمنية تعاملت مع كل الهجمات الانتحارية التي حشدت لها ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران بكل إمكانياتها.

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