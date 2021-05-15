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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت
السبت 15/مايو/2021 - 03:30 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 15 مايو.
ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 85 نقطة.
1 – إنتر ميلان 85 نقطة.
2 – أتالانتا 72 نقطة.
3 – ميلان 72 نقطة.
4 – نابولي 70 نقطة.
5 – يوفنتوس 69 نقطة
6– لاتسيو 64 نقطة.
7- روما 58 نقطة.
8 – ساسولو 56 نقطة.
9 – سامبدوريا 45 نقطة.
10 – هيلاس فيرونا 43 نقطة.
11 – أودينيزي 40 نقطة.
12 – بولونيا 40 نقطة.
13 – فيورنتينا 38 نقطة.
14 – جنوى 36 نقطة.
15 – تورينو 35 نقاط.
16 – كالياري 35 نقاط.
17 – سبيزيا 34 نقطة.
18 – بينفينتو 31 نقطة.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 18 نقطة.
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