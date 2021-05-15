Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 15/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 15 مايو.

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 85 نقطة.

1 – إنتر ميلان 85 نقطة.
2 – أتالانتا 72 نقطة.
3 – ميلان 72 نقطة.
4 – نابولي 70 نقطة.
5 – يوفنتوس 69 نقطة
6– لاتسيو 64 نقطة.
7- روما 58 نقطة.
8 – ساسولو 56 نقطة.
9 – سامبدوريا 45 نقطة.
10 – هيلاس فيرونا 43 نقطة.
11 – أودينيزي 40 نقطة.
12 – بولونيا 40 نقطة.
13 – فيورنتينا 38 نقطة.
14 – جنوى 36 نقطة.
15 – تورينو 35 نقاط.
16 – كالياري 35 نقاط.
17 – سبيزيا 34 نقطة.
18 – بينفينتو 31 نقطة.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 18 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري الإيطالي جدول ترتيب الدوري الإيطال

أخبار تهمك

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ يوم

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الجونة لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 12 ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

ميلان في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الـ28

ترتيب جدول الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

إنتر ميلان يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

01:52 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق