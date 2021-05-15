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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على تشكيل المارد الأحمر الذي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المُنتظر أن يدخل المارد الأحمر المواجهة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، بدر بانون ، أيمن أشرف.

خط الوسط : أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، محمد شريف.

يُذكر أن الأهلي عبر إلى الدور ربع النهائي بفضل احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره سيمبا التنزاني الذي تأهل متصدرًا والمريخ السوداني وفريق نادي فيتا كلوب الكونجولي

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