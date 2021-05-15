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قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي

السبت 15/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين تشيلسي ضد ليستر سيتي والتي يستضيفها ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي ستكون فيه المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويمكن متابعتها عبر القنوات التالية أيضاً :-

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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الكلمات المفتاحية

ليستر سيتي كأس الاتحاد الانجليزي تشيلسي

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