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"شباب الصحفيين" لـ حسام بهجت: هدفك تهديد أمن واستقرار مصرنا الحبيبة لإرضاء أسيادك

السبت 15/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
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فتحت جبهة شباب الصحفيين، النار من جديد على ناشط السبوبة وعبد الدولار العميل حسام بهجت قائلة: "أنت دمية في يد من يحركونك بالخارج وعندما تنتهي مصلحتهم سيتركونك وسيتخلون عنك كما فعلوا من قبل مع رفقائك في العمالة و الخيانة وبيع الأوطان".

وأكدت الجبهة، على أن حسام بهجت يسعى بكل الطرق الغير مشروعة لإرضاء أسياده في الخارج الذين يغدقون علية بالدولار واليورو من خلال الترويج بضرورة إخلاء سبيل العناصر الإرهابية والقتلة والمخربين في إطار محاولاتهم اليائسة و البائسة لعودة مشاهد عدم الاستقرار للبلاد.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة: "نعلم أن صدمة بهجت كانت كبيرة عقب كشف حقائق كثيرة للرأي العام عن مخططاتهم فسارع بالترويج بضرورة إخلاء سبيل هذه العناصر للتغطية على أفعالهم بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم".

وأضاف طوالة، في تصريحات صحفية: "لقد ضقنا ذراعا بأفعاله التي لا يهدف منها سوى تهديد أمن واستقرار مصرنا الحبيبة".

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