Advertisements

كومان يحسم مستقبله مع برشلونة

السبت 15/مايو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إنه يرغب في الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني في الموسم المقبل رغم صعوبة تحقيق الفريق للقب الليجا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه غدًا أمام سيلتافيجو بالجولة السابعة والعشرين من الليجا :"أنا سعيد، أريد الأستمرار كمدرب للبارسا".

وتابع :"بعد نهاية الموسم ستكون لحظة مناسبة للتحدث، أنا سعيد لأن هناك متسع كبير للتحسين، هناك بيانات رائعة من الفريق هذا الموسم".

وواصل :"لم نلقي الليجا، كان الفارق 12 و 13 نقطة مع المتصدر، وبذلنا جهد كبير لتقليص الفارق، صحيح اضعنا فرصة كبيرة ضد غرناطة، ولكنها مباراة واحدة، كتحليل للموسم بشكل كامل، لم نلقي الدوري".

وأوضح :"أشعر بدعم كبير من غرفة الملابس، وهذا أمر معقد دائما التعامل مع غرفة الملابس، لأن هناك لاعبون يلعبون بشكل اساسي، وهناك من يلعب اقل، أحاول دائما توضيح الأمور للاعبين، إذا كانت هناك مشاكل فأنا أتحدث مع اللاعبين، وأوضح القرارات، أنا شخص يفكر دائما في مصلحة النادي".

وأوضح :"أعتقد الجماهير رأت الفريق يلعب مباريات مذهلة هذا الموسم. الفريق اظهر بأنه جائع للفوز .. هذا الفريق لديه مُستقبل. ان كانت لدينا الفرصة في فترة الإنتقالات الصيفية فأعتقد سنكون جاهزين".

وأشار :"أشعر بسوء المعاملة (من وسائل الإعلام) في الأسبوعين الماضيين، ولكن عليك تحليل كل شيء، إذا سمعت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، يبدو لك أننا قمنا بعمل سيء للغاية، وأنا لا أتفق مع هذا الرأي".


واستطرد :"أنا لست مُحبط مع لاعبيني، كان موسم مُعقد .. هنالك 5/6 لاعبين في المجموعة لعبوا 30/40 مباراة في الموسم. دائمًا احاول اخراج افضل ما لدى لاعبيني. الان علينا التحضير لأخر مُباريتين".

وزاد :""لن أعود للحديث عن مستقبلي مرة أخرى، الكلمة الأخيرة هي لرئيس النادي".

واختتم :"بالنسبة لي دائمًا من المهم تحليل الموسم كامل، يجب معرفة بداية الموسم كيف استلمت الفريق، بالتأكيد نحن محبطون، بأننا لم نتمكن من استغلال فرصة الصدارة .. لكن بالنسبة لأي مدرب من المهم جدًا ان تحظى بالثقة في النادي، وان كنت املك ذلك فأعتقد انني سأبقى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة الدوري الاسباني الممتاز

أخبار تهمك

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة مفاوضات الجونة لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ يوم

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

ساري يوجه رسالة لجماهير تشيلسي

بوجبا: لا فائدة لفوز مانشستر يونايتد بدون حصد البطولات

عاجل.. أول تعليق من سولاري بعد توديع ريال مدريد لدوري الأبطال

فالفيردي يكشف سر فرضه لـ"المداورة" أمام هويسكا

أخبار ريال مدريد: نجم الريال يُحرض على ضرب هازارد! وتعليق ناري قبل مواجهة باريس وتفاصيل العرض الخرافي لضم نجم ليفربول

أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يعلن الرحيل في هذه الحالة وبيريز يُحدد خليفته ومانشستر يونايتد يصدم الريال بشأن بوجبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

01:52 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق