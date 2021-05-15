كومان يحسم مستقبله مع برشلونة

قال الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إنه يرغب في الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني في الموسم المقبل رغم صعوبة تحقيق الفريق للقب الليجا.





وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه غدًا أمام سيلتافيجو بالجولة السابعة والعشرين من الليجا :"أنا سعيد، أريد الأستمرار كمدرب للبارسا".





وتابع :"بعد نهاية الموسم ستكون لحظة مناسبة للتحدث، أنا سعيد لأن هناك متسع كبير للتحسين، هناك بيانات رائعة من الفريق هذا الموسم".





وواصل :"لم نلقي الليجا، كان الفارق 12 و 13 نقطة مع المتصدر، وبذلنا جهد كبير لتقليص الفارق، صحيح اضعنا فرصة كبيرة ضد غرناطة، ولكنها مباراة واحدة، كتحليل للموسم بشكل كامل، لم نلقي الدوري".





وأوضح :"أشعر بدعم كبير من غرفة الملابس، وهذا أمر معقد دائما التعامل مع غرفة الملابس، لأن هناك لاعبون يلعبون بشكل اساسي، وهناك من يلعب اقل، أحاول دائما توضيح الأمور للاعبين، إذا كانت هناك مشاكل فأنا أتحدث مع اللاعبين، وأوضح القرارات، أنا شخص يفكر دائما في مصلحة النادي".





وأوضح :"أعتقد الجماهير رأت الفريق يلعب مباريات مذهلة هذا الموسم. الفريق اظهر بأنه جائع للفوز .. هذا الفريق لديه مُستقبل. ان كانت لدينا الفرصة في فترة الإنتقالات الصيفية فأعتقد سنكون جاهزين".





وأشار :"أشعر بسوء المعاملة (من وسائل الإعلام) في الأسبوعين الماضيين، ولكن عليك تحليل كل شيء، إذا سمعت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، يبدو لك أننا قمنا بعمل سيء للغاية، وأنا لا أتفق مع هذا الرأي".









واستطرد :"أنا لست مُحبط مع لاعبيني، كان موسم مُعقد .. هنالك 5/6 لاعبين في المجموعة لعبوا 30/40 مباراة في الموسم. دائمًا احاول اخراج افضل ما لدى لاعبيني. الان علينا التحضير لأخر مُباريتين".





وزاد :""لن أعود للحديث عن مستقبلي مرة أخرى، الكلمة الأخيرة هي لرئيس النادي".





واختتم :"بالنسبة لي دائمًا من المهم تحليل الموسم كامل، يجب معرفة بداية الموسم كيف استلمت الفريق، بالتأكيد نحن محبطون، بأننا لم نتمكن من استغلال فرصة الصدارة .. لكن بالنسبة لأي مدرب من المهم جدًا ان تحظى بالثقة في النادي، وان كنت املك ذلك فأعتقد انني سأبقى".