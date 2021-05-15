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ليل يقترب من إنهاء حلم باريس سان جيرمان

السبت 15/مايو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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بات فريق ليل، الذي تقل ميزانيته بأربعة أضعاف عن ميزانية باريس سان جيرمان، قريبا من بلوغ هدفه، حيث من الممكن إعلانه رسمياً بطلاً للدوري الفرنسي يوم الأحد المقبل متفوقاً على الفريق الباريسي الذي يقوده كل من نيمار وكيليان مبابي.
تعادل أو خسارة البي إس جي أمام إستاد ريمس في مقابل فوز ليل على سانت إتيان، تعني حسابياً تحقيق الأخير للقب، والذي سيكون لقبه الرابع بعد تحقيقه من قبل في أعوام 1946 و1954 و2011.
قبل جولتين فقط من انتهاء المسابقة (6 نقاط)، يتصدر ليل ترتيب "ليج آ" برصيد 79 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف، باريس سان جيرمان (76 نقطة) و5 نقاط عن موناكو (74 نقطة) صاحب المركز الثالث والتي تقلصت فرص حصدهما للقب بشكل كبير.
ولكن في حال فوز الفريق الباريسي في مواجهة الأحد المقبل ستحسم الأمور في الجولة الأخيرة. حيث في حال تعادل باريس وليل في النقاط سيصب فارق الأهداف في صالح البي إس جي.
فمنذ موسم 2011-2012 حقق باريس سان جيرمان لقب البطولة في 7 من أصل 9 مواسم تخللها فوز مونبلييه باللقب عام 2012 وموناكو في عام 2017.
ويذكر أن أحد المهندسين المعماريين الرئيسيين في نجاح فريق ليل هو مدربه، كريستوف جالتييه. 

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ليل لدوري الفرنسي باريس سان جيرمان

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