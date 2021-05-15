إثيوبيا تعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة





أبلغ مجلس الانتخابات الإثيوبي، اليوم السبت، الأحزاب السياسية أنَّه غير قادر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، والتي كان من المقرر إجرائها في شهر يونيو المقبل.





وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، إنَّ عجز إجراء الانتخابات جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.





واقترحت ميدقسا، تأجيل موعد الإنتخابات لـ3 أسابيع، مضيفاً أنَّ التاريخ المحدد سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية.





الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للانتخابات بإثيوبيا أعلن عن تسجيل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات دون إقليم تيجراي، الذي لن يشارك في الانتخابات المقبلة بعد الحرب التي شنها آبي أحمد ضد جبهة تحرير تيجراي.





وتشهد إثيوبيا فراغاً منياً في عدة أقاليم منها تيجراي، حيث تدور حرب أهلية طاحنة؛ مما أسفر عن مقتل الآلاف وفقا لتقارير صادرة من الأمم المتحدة.



