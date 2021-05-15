ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة المقبلة "السابعة والثلاثين".

ويتصدر ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب هدافي الليجا الإسباني الممتاز برصيد 29 هدف، بينما يأتي كريم بنزيمة في المركز الثاني برصيد 22 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1- ليونيل ميسي.. 29 أهداف

2- كريم بنزيما.. 22 أهداف

3 – جيرارد مورينو.. 22 أهداف

4- لويس سواريز.. 19 أهداف

5- يوسف النصيري .. 18 أهداف

6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف

7 – خوسي لويس موراليس .. 14 أهداف

8 – اياغو اسباس .. 13 أهداف

9 – رفائيل مير فيسينتي .. 13هداف

10 – ماركوس لورنتي .. 12 اهداف