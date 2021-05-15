ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة
السبت 15/مايو/2021 - 03:49 م
غدير احمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة المقبلة "السابعة والثلاثين".
ويتصدر ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب هدافي الليجا الإسباني الممتاز برصيد 29 هدف، بينما يأتي كريم بنزيمة في المركز الثاني برصيد 22 هدف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- ليونيل ميسي.. 29 أهداف
2- كريم بنزيما.. 22 أهداف
3 – جيرارد مورينو.. 22 أهداف
4- لويس سواريز.. 19 أهداف
5- يوسف النصيري .. 18 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف
7 – خوسي لويس موراليس .. 14 أهداف
8 – اياغو اسباس .. 13 أهداف
9 – رفائيل مير فيسينتي .. 13هداف
10 – ماركوس لورنتي .. 12 اهداف
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