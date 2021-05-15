جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة السابعة والثلاثين.

ويتصدر أتلتيكو مدريد حاليًا جدول ترتيب الليجا الإسباني برصيد 80 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب الوصافة فريق ريال مدريد.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 80 نقطة

2 – ريال مدريد – 78 نقطة

3 – برشلونة – 76 نقطة

4 – إشبيلية – 74 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 56 نقطة

6 – ريال بيتيس _ 55 نقطة

7 – فياريال – 55 نقطة

8 ـــ سيلتا فيغو ـــ 50 نقطة

9 – أتلتيك بلباو – 46 نقطة

10 – غرناطة ـــ 45 نقطة

11 – أوساسونا _ 44 نقطة

12 – قادش ـــ 43 نقطة

13 – ليفانتي ــ 40 نقطة

14 ــ فالنسيا ـــ 39 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس – 35 نقطة

16 – خيتافي – 34 نقطة

17 – هويسكا – 33 نقطة

18- بلد الوليد _ 31نقطة

19- إلتشي – 30 نقطة

20 – إيبار – 30 نقطة