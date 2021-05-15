إقبال ملحوظ على سينمات الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

شهدت عدد من سينمات محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تزامنا مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين، للإستمتاع بمشاهدة أفلا الموسم الجديد.



وقد حرص رجال الشرطة على التواجد لفرض الأمن بين المواطنين، كما شهدت الشوارع وجود رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية وضمان عدم الزحام في ساعات الذروة من اليوم.



وكان قد قرر مجلس الوزراء غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، في الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا،وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.