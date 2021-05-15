Advertisements

إقبال ملحوظ على سينمات الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

السبت 15/مايو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شهدت عدد من سينمات محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تزامنا مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين، للإستمتاع بمشاهدة أفلا الموسم الجديد.

وقد حرص رجال الشرطة على التواجد لفرض الأمن بين المواطنين، كما شهدت الشوارع وجود رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية وضمان عدم الزحام في ساعات الذروة من اليوم.

وكان قد قرر مجلس الوزراء غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، في الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا،وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
إقبال ملحوظ على سينمات الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)
إقبال ملحوظ على سينمات الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)
إقبال ملحوظ على سينمات الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)
إقبال ملحوظ على سينمات الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)
إقبال ملحوظ على سينمات الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)
إقبال ملحوظ على سينمات الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

أخبار تهمك

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ يوم

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 9 ساعات

ليل يقترب من إنهاء حلم باريس سان جيرمان

منذ ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

منذ ثلث ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ ساعة و 21 دقيقة

كومان يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ حوالي 3 ساعات

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ يوم

عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:51 م

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

03:52 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

01:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق