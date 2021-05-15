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ضياء السيد يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة

السبت 15/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة سموحة، ضمن الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن 

خط الوسط: صالح جمعة - توني - كوامي بونسو - ميدو جابر - شريف دابو 

خط الهجوم: أحمد ياسر 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - محمود نبيل  - محمد مسعد  - أحمد غنيم - فابريس نجاه - رجب عمران - طارق سامي - وينفول كوبينا.

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سموحة تشكيل سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز

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