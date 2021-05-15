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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

السبت 15/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
غدير احمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة قبل مباريات الجولة المقبلة "السابعة والثلاثين".

ويتصدر هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير حاليًا جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 21 هدف، متساويًا مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول بنفس عددٍ الأهداف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 21 هدف
3 – برونو فرنانديز 18 هدف
4 – سون هيونج مين 17 هدف
5- دومينيك كالفيرت ليوين 16 هدف
6- باتريك بامفورد 15 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف

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الكلمات المفتاحية

هاري كين محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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