ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة
السبت 15/مايو/2021 - 04:00 م
غدير احمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة قبل مباريات الجولة المقبلة "السابعة والثلاثين".
ويتصدر هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير حاليًا جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 21 هدف، متساويًا مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول بنفس عددٍ الأهداف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 21 هدف
3 – برونو فرنانديز 18 هدف
4 – سون هيونج مين 17 هدف
5- دومينيك كالفيرت ليوين 16 هدف
6- باتريك بامفورد 15 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
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