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محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في القطاعات الخدمية خلال أجازه عيد الفطر المبارك

السبت 15/مايو/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، لتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن الدولة، بشأن الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وتنظيم الوحدات المحلية لحملات إزالة التعديات والنظافة، بالتعاون مع الجهات المعنية خلال أجازه عيد الفطر المبارك.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، مدى الالتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة انه تم المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، مع تطبيق الغرامات الفورية للمواطنين المخالفين، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة للمرور على المطاعم والمقاهي والكافتيريات لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق المحددة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن فض أحد الأفراح بقرية دماريس التابعة للمركز، ضمن جهود الوحدة المحلية للقضاء على أي تجمعات من المواطنين لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – سمالوط – ديرمواس) تنظيم حملات رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملات لرفع القمامة، بحي شمال المدينة، وبقريتي تله وطوخ الخيل، ونفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة لرفع تراكمات القمامة بحي جنوب المركز، بالإضافة لقرى قلوصنا والجزائر وبني حكم وكوم اللوفي، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، من رفع تراكمات القمامة بقرية تل بني عمران.

وازالت الوحدات المحلية لمركزي مغاغة وسمالوط، حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي، منها حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط، وحالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية شم البحرية بمركز مغاغة.

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