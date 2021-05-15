شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

ردت فاطمة السقا شقيقة الفنان أحمد السقا، على الفنانة مها أحمد، عقب تعليقها على عدم تعامل المتحدة مع المخرج محمد سامي.





وكتبت فاطمة السقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: " ده موجه ليكى يا أستاذة بدل ما تفضلى تمسحى ردى كل شوية ..ابهرتينى يا مها بأخلاقك العالية .. و بانك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه "ندل" اللى هو ـحمد السقا.. بس انا بقولك قدام الناس قطع لسان اى حد يقول عليه كده لانه راجل اكرمك و وقف جنبك انتى و مجدى بدل المرة الف".









وتابعت: "أمير كرارة بردو راجل جدع و محترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده.. معرفش ايه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان بس هو اى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى اكيد .. و كلمة الدور بينادى صاحبه دى بتاعة افلام .. ما بتتقالش فى الحقيقة .. كفايا دراما و تشويه للناس.. كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك ادوار على فكرة.. دى رؤية مخرج و ناس بتوع كاستنج".







