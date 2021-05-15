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شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

السبت 15/مايو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ردت فاطمة السقا شقيقة الفنان أحمد السقا، على الفنانة مها أحمد، عقب تعليقها على عدم تعامل المتحدة مع المخرج محمد سامي.

وكتبت فاطمة السقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: " ده موجه ليكى يا أستاذة بدل ما تفضلى تمسحى ردى كل شوية ..ابهرتينى يا مها بأخلاقك العالية .. و بانك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه "ندل" اللى هو ـحمد السقا.. بس انا بقولك قدام الناس قطع لسان اى حد يقول عليه كده لانه راجل اكرمك و وقف جنبك انتى و مجدى بدل المرة الف".


وتابعت: "أمير كرارة بردو راجل جدع و محترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده.. معرفش ايه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان بس هو اى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى اكيد .. و كلمة الدور بينادى صاحبه دى بتاعة افلام .. ما بتتقالش فى الحقيقة .. كفايا دراما و تشويه للناس.. كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك ادوار على فكرة.. دى رؤية مخرج و ناس بتوع كاستنج".


وأضافت: "الحقيقة انا مش عارفة انتى عايزة ايه ..انا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللى انتى قولتى عليها غير كمية الحقد و السواد والشماتة اللى كانو متداريين ورا ابتسامة كدابة معرفش انتى ازاى كنتى بتدخلى بيوتنا الصراحة وانتى ست وحشة كده السب و التطاول ده بيدل على الاصل.. و احنا بقى ولاد ناس مع اننا عندنا كلام كتير اوى يتقال".

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