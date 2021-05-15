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المنتخب الأولمبي يستدعي مصطفى محمد وعمر مرموش
السبت 15/مايو/2021 - 04:00 م
محمد جمال
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ارسل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب استدعاءً رسميا للثنائي مصطفي محمد المحترف في جالاتا سراي التركي وعمر مرموش المحترف في سانت بولي الألماني للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.
ويعتبر المعسكر المقبل في اجندة يونيو هو الأخير قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في الدورة الاولمبية في ٣٠ يونيو المقبل.
ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته في الاوليمبياد مع اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.
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