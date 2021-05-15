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منها التحكم في السرعة.. 7 خطوات بسيطة لزيادة كفاءة إنترنت الراوتر

السبت 15/مايو/2021 - 04:02 م
الراوتر
الراوتر
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منها التحكم في السرعة.. 7 خطوات بسيطة لزيادة كفاءة إنترنت الراوتر

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي أحيانًا من بطء خدمة الإنترنت أو ضعفها عن السرعة التي يحتاجون إليها خاصة في أوقات الذروة، والتي تزيد خلالها نسبة الأحمال على الشبكات، وذلك في ظل ظروف تواجد أغلب المواطنين في منازلهم كإجراء احترازي لمنع إصابتهم بعدوى كورنا.

ونقدم لكم متابعينا الكرام نصائح تساعدك على زيادة سرعة اتصال الإنترنت بالمنزل، وهي على النحو التالي:

إعادة تشغيل الراوتر
يتيح لك إعادة تشغيل جهاز الراوتر حل الكثير من المشاكل خاصة للشبكة المنزلية، كل ما عليك فعله هو فصل الجهاز من جميع الأجهزة المتصلة ثم من مصدر الطاقة الخاص به، والانتظار لمدة دقيقة تقريبًا لإيقاف تشغيل كل شيء تمامًا، ثم إعادة توصيل جهاز التوجيه بمصدر الطاقة.

وتجنب أن تقوم بفصل الجهاز بشكل غير صحيح أو الضغط على أزرار إعادة الضبط في الجهاز نفسه، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفعيل إعادة ضبط المصنع ومسح جميع إعداداتك.

ضبط قنوات الواي فاي
معظم أجهزة التوجيه الحديثة تدعم ميزة (النطاق المزدوج) Dual-Band، ما يعني أنها توفر اتصالات عبر كل من تردد2.4 جيجا هرتز وتردد 5 جيجا هرتز، وبعضها ثلاثية النطاق، ما يعني أنها توفر نطاقًا إضافيًا بتردد 5 جيجا هرتز لتوزيع الاتصالات بشكل أكبر، وبالتالي يمكنك تقسيم قنوات اتصالات الجهاز عبر الشبكة وتقليل الضغط على قناة واحدة، ويمكن لذلك أن يساهم في زيادة سرعة اتصال الانترنت خاصة إذا كان النطاق 2.5 جيجا هرتز مزدحم قليلًا.

يمكنك القيام بذلك؛ بالانتقال إلى إعدادات جهاز التوجيه، والتأكد من ميزة (النطاق المزدوج)، ثم توصيل كل جهاز على حدة بالقناة المناسبة.

إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة
نظريًا يمكن لجهاز التوجيه المنزلي العادي التعامل مع نحو 250 جهازًا متصلًا، ولكن من الناحية العملية هذا من شأنه أن يضغط على عرض النطاق الترددي وبالتالي يحدث التباطؤ، فإذا كان هناك الكثير من الأجهزة الجديدة متصلة بشبكة الواي فاي، ولاحظت مشاكل في سرعة الاتصال فيجب عليك البدء في التقليل من الأجهزة المتصلة.

بالنسبة إلى أجهزة التوجيه الأحدث، يمكنك الانتقال إلى تطبيق جهاز التوجيه الخاص بك والبحث عن قائمة الأجهزة المتصلة، وبالنسبة لأجهزة التوجيه الأقدم، أدخل عنوان IP الخاص بك في المتصفح وابحث عن قسم (إدارة الأجهزة) أوأي قسم ذو صلة للتعرف على الأجهزة المتصلة، كما يمكنك تجربة هذه الخيارات:

فصل الأجهزة غير الضرورية
إذا لم تكن بحاجة إلى بعض الأجهزة على شبكتك أو رأيت محاولات لاختراق شبكة الواي فاي، يمكنك إيقاف تشغيل هذه الأجهزة، والبحث عن خيار لحظر عناوين MAC الخاصة بهم، والتأكد من تغيير كلمة مرور الواي فاي عند الانتهاء.

التحكم في نطاق السرعة
تسمح لك بعض أجهزة التوجيه باختيار اتصالات معينة لإبطاء سرعاتها، وبهذه الطريقة، يمكنك توفير عرض نطاق ترددي أقل للأجهزة التي تتطلب مهام بسيطة، وزيادة عرض النطاق الترددي للأجهزة المستخدمة للألعاب وبث الفيديو.

التبديل إلى متصفح أسرع
إذا كان تباطؤ سرعة اتصال الإنترنت يحدث عند فتح الكثير من علامات التبويب في المتصفح الرئيسي لديك، فجيب عليك التبديل إلى متصفح أكثر سرعة يقوم بتحميل ما هو ضروري فقط، مثل متصفح Brave أو Opera الذي يتيح لك تخصيص الإعدادات كما تُريد للحصول على أفضل تجربة تصفح.

استخدام خدمة VPN قوية
تتضمن العديد من خدمات VPN ميزات يمكن أن تساعد في تسريع اتصال الانترنت مثل: مانع إعلانات، وجدار حماية، بالإضافة إلى منع التتبع، والتصفح دون حدود للسرعة.

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