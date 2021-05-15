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ننشر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي HD الجديد علي نايل سات 2021 وعرب سات بدر | اعرف الآن تردد قناة National Geographic Abu Dhabi

السبت 15/مايو/2021 - 04:06 م
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي
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ننشر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي HD الجديد علي نايل سات 2021 وعرب سات بدر | اعرف الآن تردد قناة National Geographic Abu Dhabi

مشاهدة الوثائق والقصص المثيرة عن عالم الحيوانات والسيارات والمحيطات والبحار كبرنامج أطلس الأماكن المشؤمة، وبرنامج وراء القضبان وبرنامج اكتشاف عالم المحيطات، قد ينال فضول وإعجاب الكثير ولذلك يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي HD الجديد علي نايل سات 2021.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي HD الجديد علي نايل سات 2021، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي HD الجديد علي نايل سات 2021.
يمكن مشاهدة قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي المجانية التي تبث إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نايل سات وعرب سات، ويستطيع المشاهد أن يتابعها بضبط جهازالاستقبال على الترددات التالية:

نايل سات N102

التردد: 12.226 GHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز : 27500.

التصويب : 5/6.

عرب سات بدر 6

التردد: 11.804 GHz.

الاستقطاب : أفقي.

الترميز : 27500.

التصويب : 3/4.

يعرض اليوم على قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي HD

بعد الظهر
3:00pm في البرية مع بير غريلز: تيري كروز في المرتفعات الآيسلندية.

4:00pm اكتشاف عالم المحيطات: سفن قراصنة الكاريبي.

5:00pm  مسجون في الغربة: الجريمة والعقاب: الإرهاب الاستوائي.

6:00pm  فُلك الصور: أعمال القرود.

أوقات أقوى البرامج
7:00p  المريخ: الهزة.

8:00pm  التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر:النمور.

9:00pm  وحدة إنقاذ السيارات: بيجو 205 جي تي آي.

10:00pm إستكشاف الصين: أسرار مقبرة إمبراطور الصين الأول.

هذا المساء
11:00pm هياكل نازية عملاقة جاهزة للمعركة: السكك الحديدية المميتة خلال الحرب العامية الثانية.

12:00am  في البرية مع بير غريلز: تيري كروز في المرتفعات الآيسلندية.

1:00am اكتشاف عالم المحيطات: سفن قراصنة الكاريبي.

2:00am  مسجون في الغربة: الجريمة والعقاب: الإرهاب الاستوائي.

3:00am فُلك الصور: أعمال القرود.

4:00am  المريخ: الهزة.

5:00am  التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر: النمور.

6:00am  طيران العمالقة: الحلقة 6.

7:00am  خاص: رمضان: جوردن رامزي: أسرار الطعام: ساحل هانا في هاواي.

ننشر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي HD الجديد علي نايل سات 2021 وعرب سات بدر | اعرف الآن تردد قناة National Geographic Abu Dhabi

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