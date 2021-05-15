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تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا
السبت 15/مايو/2021 - 04:10 م
إسلام عودة
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أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .
وجاء التشكيل كالآتى:
حراسة المرمى : الهانى سليمان
خط الدفاع : أطهر الطاهر ، رجب نبيل ، محمود البدرى ، محمد نادى
خط الوسط شريف رضا ، محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى فتحى
خط الهجوم : أحمد عبد القادر ، عبد الكبير الوادى .
ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 31 نقطة متقدما بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا الذى يأتى فى المركز السادس .
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