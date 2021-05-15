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ألعاب تناسب طفلك في الشهر التاسع
السبت 15/مايو/2021 - 04:16 م
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هناك مجموعة من الالعاب التي يمكن شرتئها لطفلك في عمر 9 أشهر فهي تناسبه كثيرا وتنمي مهاراته وحركة التواصل لديه مع الاخرين
الألعاب التركيبية مثل الليغو:
تساهم هذه اللعبة في تطوير المهارات التفكيرية والحركية في وقت واحد لدى الأطفال الرضع.
لعبة المرآة العاكسة:
يرى الطفل الرضيع نفسه وهو يحبو، وتتطور المهارات الحركية لديه ويتشجع على المشي أيضاً من خلال لعبة المرآة.
لعبة الكرات:
سواء كانت هذه الكرات ناعمة أو قاسية، فإن لعبة الكرات تساهم بشكل كبير في تقوية عضلات اليد لدى الأطفال الرضع، كما تساهم أيضاً في زيادة الانتباه والتركيز لدى الأطفال، وهي تزيد من قدرتهم على تطوير حاسة اللمس، من خلال لمس الكرات الناعمة أو الكرات القاسية وتحثهم على التمييز بين هذه الكرات من خلال اللمس.
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