ألعاب تناسب طفلك في الشهر التاسع

هناك مجموعة من الالعاب التي يمكن شرتئها لطفلك في عمر 9 أشهر فهي تناسبه كثيرا وتنمي مهاراته وحركة التواصل لديه مع الاخرين





الألعاب التركيبية مثل الليغو:

تساهم هذه اللعبة في تطوير المهارات التفكيرية والحركية في وقت واحد لدى الأطفال الرضع.





لعبة المرآة العاكسة:

يرى الطفل الرضيع نفسه وهو يحبو، وتتطور المهارات الحركية لديه ويتشجع على المشي أيضاً من خلال لعبة المرآة.





لعبة الكرات: