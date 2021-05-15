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صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست بروميتش

السبت 15/مايو/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يستعد نادي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محممد صلاح، لخوض واحدة من المباريات المهمة أمام وست بروميتش ألبيون.

ويلاقي نادي ليفربول نظيره وست بروميتش على ملعب ذا هاوثورنس، في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يدخل ليفربول المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ريس ويليامز – ناثان فيليبس – ترينت أرنولد.

الوسط: فابينيو – جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: دوجو جوتا – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

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محمد صلاح تشكيل ليفربول الاخبار الرياضية اخبار ليفربول

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