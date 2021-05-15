تفاصيل حملات تموينية وبيطرية خلال عيد الفطر في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إستمرار حملات التفيش والرقابه البيطرية والتموينية على المحلات وأماكن بيع السلع بنطاق المحافظة خلال أيام العيد وذلك لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب وإحتياجات المواطنين من السلع بالجوده والكميات المطلوبة.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاعات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 1600كجم فسيخ وسردين غير صالح للإستهلاك الآدمي و100كجم لحوم بلديه ذبح خارج السلخانه صالحه للاستهلاك الادمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات.





هذا وقد قرر محافظ الدقهلية إحاله جميع المحاضر بالمخالفات إلى النيابه العامة لإعمال شئونها.



وجاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي عرضها كلا من الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والمحاسب،السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن نتائج الحملات التموينية التى تم تنفيذها بالتعاون مع الطب البيطرى والصحة ومباحث التموين على المحلات والمطاعم والاسواق وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بنطاق مركز ميت غمر اليها.



ووجه " مختار" بمتابعة تصرفات النيابة في جميع القضايا المذكورة، مشددا على أهميه استمرار تكثيف الحملات والمتابعه المستمرة لإحكام الرقابه التموينيه والصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.





جاء ذلك، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائيه للمواطنين بالجوده والأسعار المناسبة بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية في هذا الشأن.