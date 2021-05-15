خلطات طبيعية لتفتيح تحت الإبط بسهولة

تخلّصي من مشكلة السواد تحت الإبط من خلال اعتمادك على هذه الخلطات الطبيعية التي تعطي نتائج سريعة وفعاله في وقت قصير:





1- خلطة زيت الزيتون والليمون

في وعاء نظيف، ضعي نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وأضيفي إليها ربع كوب من الملح الخشن، ونصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اخلطي المكوّنات جيّداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.

دلّكي منطقة الجلد المصابة بالسواد بهذا المزيج لمدة عشر دقائق.

يمكنك تكرار العملية ثلاث مرات في الأسبوع.





2- عصير البطاطس

اعصري حبة متوسطة من البطاطس وضعي العصير على منطقة الجلد المصابة بالسواد تحت الإبط، ودلكيها جيداً لمدة خمس دقائق.

دعي الجلد مبللاً بالعصير لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الدافئ والصابون ذات التركيبة الناعمة.

اعتمدي هذه الوصفة مرتين في اليوم لتحلصي على نتيجة فعّالة.





3- قشور البرتقال

ضعي قشور البرتقال في مكان معرّض لأشعة الشمس لمدة 5 أيام حتى تنشف جيداً، ثم اطحنيها للحصول على خليط يشبه البودرة.

ضعي 4 ملاعق من بودرة الليمون في فنجان من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من الحليب السائل، حرّكي المكوّنات جيداً حتى تصبح مزيجاً واحداً، ثم ضعيه منطقة الجلد المصابة بالسواد ودلّكيها لمدّة خمس دقائق.